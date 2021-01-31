اجراء 10 عمليات زراعة قرنية وخلايا جذعية بمستشفى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرت هيئة مستشفى مأرب العام 10 عمليات مجانية لزراعة قرنية العين والخلايا الجذعية الفاصلة بين ملتحمة العين والقرنية، من خلال برنامج الطبيب الزائر الذي اختتم اعماله اليوم.

واوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد القباطي ان المرحلتين الثانية لبرنامج الطبيب الزائر الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية العسكرية باستضافة الطبيب المصري استشاري طب وجراحة العيون في كينيا مصطفى الريس، نجحت خلال عشرة ايام من اجراء 10 عمليات جراحية مجانية لزراعة القرنية وخلايا جذعية للغلاف الفاصل بين الجزأين الابيض والاسود في العين لبعض الجرحى والتي يتسبب تلفها الى تلف القرنية.

وأشار الى ان المراحل القادمة سيشهد المستشفى في مجال مكافحة العمى وامراض العيون اجراء العديد من العمليات النوعية منها عمليات سائل السليكون وعمليات الشبكية، للتخفيف عن المرضى المستهدفين وتجري الهيئة الترتيبات اللازمة لنجاح مثل هذه العمليات في اطار التحديث والتطوير النوعي للخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة في مختلف التخصصات الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة