بن دغر يعزي بوفاة الخبير المصرفي أحمد حسين أبوبكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس إدارة البنك المركزي احمد حسين ابوبكر الذي وافاه الاجل بعد ان امضى حياته في خدمة الوطن.



ونوه بمناقب الفقيد الذي كان من الكفاءات المالية والمصرفية المشهود لها بالخبرة وحسن الأداء واحترام القانون.

وقال " لقد كان الفقيد حاضر البديهة، متقد الذهن، موسوعة في مجاله، قوي البيان، صحيح اللسان، وغالبًا كان يقدم أفكاره بلغة عربية فصيحة، عاصر مرحلة ما بعد الاستقلال، والوحدة، وحتى وفاته.. يتحدث لغة المناضل، وفي جوانحه يسكن الثائر، الذي لم يهدأ قط، سعيًا لخدمة ابناء وطنه".

واعرب عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.