شكرا لبحثكم عن خبر فيما أدان المواطنون هذا العمل الإجرامي: مجهولون يرمون قنبلة صوتية على منزل عاقل كابوتا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام مجهولون فجر هذا اليوم الأحد برمي قنبلة صوتية على منزل عاقل منطقة كابوتا الشخصية الاجتماعية محمد سالم الحاتمي مما تسبب بالخوف والهلع والقلق لأفراد أسرته جميعا وكذلك جيرانه في المنازل المجاورة له والقريبة منه خاصة وأن الهجوم بالقنبلة كان ما يقارب الساعة الثانية ليلا.

هذا وقد استنكر بشدة كافة أهالي وأبناء منطقة كابوتا هذا الحادث الإجرامي الجبان الذي تعرض له منزل عاقل منطقة كابوتا الشخصية الاجتماعية محمد سالم الحاتمي الذي عرف عنه أنه يحظى بالمكانة الطيبة في أوساط كافة مواطني المنطقة وحرصه الشديد على خدمة أبناء منطقة كابوتا وتحسين كافة الخدمات في المنطقة والمرتبطة بحياة المواطنين.

وقد طالب أبناء منطقة كابوتا في رسالة استنكارهم لهذا الحادث الإجرامي طالبوا الأخوين اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن واحمد علي الداؤودي مدير عام مديرية المنصورة وكافة الأجهزة الأمنية في العمل ملاحقة من يقف وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للقضاء حتى يأخذ العدل مجراه.