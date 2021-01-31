شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يلتقي عدداً من المستثمرين ويبحث معهم فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والأسماك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام الوزارة

التقى وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم عبد الله السقطري، صباح اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن رجل الأعمال عبدالله البسيري، وفي اللقاء جرى الحديث عن الاستثمار في القطاع السمكي، ونشاط شركة البسيري في مجال صناعة قوارب الاصطياد وغيرها مستلزمات الاصطياد البحري.

وفي سياق منفصل التقى الوزير السقطري أمين عام اتحاد منتجي الدواجن والثروة الحيوانية سمير الزيلعي، وناقشا في اللقاء آلية تطوير عملية الإنتاج وآليات العمل وتوفير المنتج المحلي بالأسعار والجودة المناسبة، وأشار الزيلعي إلى عملية توقف التصدير للخارج بسبب الظروف التي تمر بها بلادنا، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم بصدد افتتاح مصنع في العاصمة عدن لإنتاج الأعلاف وفقاسات البيض، بدلاً من عملية الاستيراد من الخارج.

بدوره أكد الوزير السقطري على دعم الوزارة وتشجيعها لكل الاستثمارات في القطاعين الزراعي والسمكي، مبدياً استعداده بالعمل على تذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين في هذين القطاعين، ومنها تشجيع الاستثمار في مجال تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية الى بلدان الجوار لما تزخر به بلدنا في هذا المجال.

وفي سياق منفصل التقى الوزير السقطري بمدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس عوض خميس با لكيمان، وتعرّف من خلاله على أنشطة عمل المكتب في حضرموت والتحديات التي تقف أمامهم، وأكد على اهتمام الوزارة ودعمها لفرع الوزارة في محافظة حضرموت بشكل عام نظير الجهود التي تبذلها إدارته ومساعدتها على مجابهة التحديات التي تواجه عمل المكتب.