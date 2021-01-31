شكرا لبحثكم عن خبر بتكليف من وزارة الشئون الاجتماعية مدير صندوق المعاقين يدشن توزيع السلل الغذائية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - / خاص - أنوار العبدلي

بتكليف من وزير الشئون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري وبحضور المدير التنفيذي لصندوق المعاقين الرئيسي في عدن الأستاذ محمد الشاعري دشن صباح اليوم الأحد بمدينة الحوطة توزيع 400 سلة غذائية لعدد من جمعيات ذوي الإعاقة إلى جانب طلاب مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة .

حيث يأتي توزيع السلل الغذائية اليوم بتنفيذ من مؤسسة الفلاح الاجتماعية التنموية وبتمويل من مؤسسة أمة واحدة والذي أشار فيها رئيس مؤسسة الفلاح الأستاذ مسعد عبدالله مثنى بأننا اليوم دشنا توزيع السلل الغذائية بمديرية الحوطة مستهدفين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ب400 حالة مستهدفين " جمعية الصم والبكم - المعاقين حركياً - وجمعية الحياة لأطفال الشلل الدماغي - ومدرسة ذوي الاحتياجات " كما تم توزيع الاسبوع الفائت بمديرية تبن كذلك 400 حالة من ذوي الاحتياجات وفئة أخرى مستهدفين " جمعية المكفوفين - وجمعية الداون - ومرضى السرطان .

موضحا بأن مؤسسة الفلاح بدعم من أمة واحدة استهدفت عدة محافظات ومنها الضالع بملابس شتوية للنازحين والفقراء والمحتاجين كما تم استهداف محافظة عدن بسلل غذائية لذوي الإعاقة .

محمد الشاعري مدير صندوق المعاقين تقدم بالشكر لمؤسسة الفلاح وأمة واحدة وعلى الجهود المبذولة في استهدف فئة ذوي الإعاقة ..مشيراً في صياغ كلمته باهتمام وزير الشئون الاجتماعية بهذه الفئة وجعلها في أولى اهتماماته حيث وجه باعتماد رسوم دراسية لطلاب ذوي الإعاقة .

موضحا بأن الصندوق يدعم ويقدم عدة خدمات صحية وتعليمية وغير ذلك لهذه الفئة على نطاق عدة محافظات ومنها عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ..مشيراً بأنه خلال فترات قادمة وعبر منظمات سيتم إنشاء مراكز متعلق بهذه الفئة وتقدم خدمات لها .

ولقد اشاد الأستاذ عمر الصماتي مدير الوحدة التنفيذي لإدارة مخيمات للنازحين بمحافظة لحج بعمل مؤسسة الفلاح التي وضعت لها عدة بصمات خلال السنة الفائتة بعملها في لحج .

موضحاً بأن مثل هكذا دعم سيساعد هذه الفئة وأسرهم على توفير لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

مختتماً كلمته بمطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة الفلاح باستكمال بعض من هذه الحالات في مديرية طور الباحة وردفان ويافع ضمن المشروع الحالي بالتنسيق مع السلطات المحلية في لحج .

حضر تدشين كذلك مدير عام مديرية الحوطة الأستاذ محسن كرد ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عبدالله شمل وعدد من الإعلاميين إلى جانب الفئات المستهدفة وأهاليهم .