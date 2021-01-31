بدء دورة تدريبية للكوادر الصحية حول السياسة العلاجية للملاريا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية للكوادر الصحية حول السياسية العلاجية للملاريا، ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار برنامج تدريبي موسع يستهدف تدريب الكادر الصحي في الجمهورية.



وتهدف الدورة التي تستمر يومين إلى تعريف 25 طبيبا وطبيبة من المرافق الصحية في عدن بالمحاور العلمية المتصلة بالملاريا والتعريف بها وأطوارها وطرق تشخيصها وعلاجها والوقاية منها، إضافة إلى طرق العدوى وآخر المعلومات المحدثة عن علاج الحالات الغير معقدة وعلاج الملاريا في حالات الحمل وإدارة الحالة والإحالة الطبية والعلاج الوقائي.

وحث الدكتور علي عبدالله صالح مدير عام مكتب الصحة والسكان في عدن والدكتور عبدالله عواش منسق الملاريا بمكتب منظمة الصحة العالمية، المشاركين على استلهام مفردات الدورة والاستفادة من المعلومات الطبية في مجال مكافحة الملاريا .. داعيين الجميع إلى نقل المعارف إلى أكبر عدد من العاملين بهذا المجال.

حضر افتتاح الدورة الدكتور نياز عبده سعيد نائب مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة والدكتور جمال عبدالحبيب مدير برنامج مكافحة الملاريا في عدن.