مناقشة تدخلات اليونيسف في قطاع التعليم بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم مع ممثلي منظمة اليونيسف بعدن، تدخلات المنظمة لدعم القطاع التعليمي والتربوي بالمحافظات المحررة من خلال تنفيذها حزمة من المشاريع ذات العلاقة.



كما جرى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع اليونيسيف في الفترة السابقة وسبل معالجتها مستقبلا، والتطرق إلى المشاريع التي تعتزم تنفيذها في المحافظات المحررة.

وأشار الوزير الى ان اليونيسف تعد شريك أساسي إلى جانب اليمن في خلق بيئة مناسبة للتعليم.. لافتا إلى ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة، والتعامل بشفافية في المنح وعدم استغلالها لمكاسب لا يستفيد منها التعليم.

وتطرق الى ما تقومه به مليشيات الحوثي الإنقلابية من تدمير للعملية التربوية والتعلمية، والذي يعد مؤشرا خطيرا خاصة من خلال استخدام الشعارات الطائفية داخل المدارس، وتجنيد الأطفال وتعديل المناهج بما يتوافق مع فكرها ومنهجها التدميري واستغلالها الدعم المقدم من المنظمات المانحة في غير ما يجب أن تذهب له هذه المنح.

من جانبه عبر مدير مكتب اليونيسف بعدن تشارلز نزوكي عن تطلع المنظمة لخلق مزيد من الشراكات مع الحكومة الشرعية خاصة في بناء العملية التعليمية، موضحا أهم المشاريع التي تدخلت بها اليونيسف خلال المرحلة السابقة بتكلفة 15 مليون دولار والمشاريع التي من المزمع تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي بالمدارس، ودعم المعلمين.