وزير الخارجية يتسلم وثائق إعتماد مدير مكتب الأوتشا الجديد في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، وثائق اعتماد سجاد محمد ساجد كمديرٍ جديدٍ لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في اليمن.



ورحب وزير الخارجية بالمدير الجديد لمكتب “الأوتشا” في اليمن.. مؤكداً أن بلادنا ستقدم سبل الدعم لتسهيل مهام مكتب الشؤون الانسانية وتطوير العلاقات للقيام بدورها في الجانب الانساني على كافة المستويات .

ونوه وزير الخارجية بأهمية دور مكتب الاوتشا في الجانب الانساني للنازحين خاصة في محافظة مارب بعد تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيات الانقلابية الحوثية ادت الى نزوحهم الى مارب .. مشدداً على اهمية توسيع الاوتشا لنشاطها وعملياتها في العاصمة الموقتة عدن وبقية المحافظات اليمنية.

واكد وزير الخارجية توجه الحكومة اليمنية للعمل كفريق واحد مع الاوتشا في تدعيم خطة الاستجابة الانسانية لايصال المساعدات الاغاثية لكافة المواطنين على كامل الارض اليمنية .. لافتاً إلى تفهم الحكومة لما تتعرض له المنظمات الدولية من ضغوطات تفرضها عليهم المليشيات الانقلابية الحوثية في مناطق سيطرتها واهمية ان تمارس المنظمات دورها في اظهار حقيقة المليشيات الحوثية المعرقلة لاعمالها وتصرفاتها غير المقبولة .

بدوره أشار مدير مكتب الأوتشا، إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءً نتيجة الحرب .. مؤكداً ان الاوتشا تولي بلادنا مكانة خاصة في الدعم الانساني الكبير من الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة على كل المستويات.