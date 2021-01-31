شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يسيطر على مناطق جديدة بمديرية خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت قوات الجيش الوطني اليوم، الاحد، هجوما واسعا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وقال قائد الكتيبة الاولى في لواء المجد العميد مراد الريشان "ان وحدات قتالية من ابطال المحور الشمالي في المنطقة السادسة قادت هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب غرب "معسكر الخنجر" الاستراتيجي وحققت تقدما واسعا في السيطرة على سلسلة جبلية قريبة من معسكر "صبرين" الاستراتيجي.

واسفرت العملية عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.