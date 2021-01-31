وزير الخارجية يلتقي مدير عمليات منظمة نداء جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك اليوم الإحد، مدير عمليات منظمة نداء جنيف، هشام خضراوي، ومدير المنظمة في اليمن، دينا المأمون.



وفي اللقاء، أشار وزير الخارجية الى اهمية الدور الكبير الذي تقوم به منظمة نداء جنيف في حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وحماية الأطفال والمرأة من اثار الحرب .. موضحاً أن الاشكاليات الحالية تمثل خطرا حقيقيا على حياة الطفل وصحته النفسية والجسدية .

واكد الوزير على ان اليمن وقعت على اتفاقية حقوق الطفل منذ وقت طويل لكن المليشيات المسلحة الحوثية لازالت تستغل الاطفال وتقوم بتجنيدهم واستخدامهم كمقاتلين في صفوف مليشياتها وكدروع بشرية لقواتها .. مشيراً إلى أن حماية المرأة والطفل كان من اولويات مؤتمر الحوار الوطني الذي افضت مخرجاته الى كثير من المواد الداعمة لحقوق المرأة والطفل .

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة تفعيل برامج التدريب للشباب بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمنظمات والنقابات المهنية المختلفة .

من جانبه استعرض خضراوي الانشطة والبرامج التي ترعاها المنظمة في بلادنا وتبنيها مشاريع دعم المرأة والطفل في مناطق الصراعات المسلحة ومكافحة انتشار زرع الالغام الفردية .. لافتاً إلى جهود منظمة نداء جنيف لتعزيز احترام الجماعات المسلحة غير الحكومية للمعايير الانسانية الدولية وقدرتها على تنفيذها وتقديم الدعم والمشورة .