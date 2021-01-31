 الزُبيدي يجدد العهد لشعب الجنوب بالسير بهم في طريق آمن لتحقيق الاستقلال واستعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالمضي في طريق الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.



كما جدد الزُبيدي في تصريح متلفز على قناة عدن المستقلة، فور وصوله العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم الأحد استجابة لدعوة رسمية من الحكومة الروسية، العهد للشعب الجنوب بالسير بهم في طريق آمان لتحقيق طموحاتهم وآمالهم واستعادة الدولة بإذن الله.

وأوضح الزُبيدي أنه سيتلقي خلال زيارته بعددٍ من المسؤولين الروس في الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب (الدوما)، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة والمؤسسات العلمية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، بما يلبي التطلعات المشروعة لشعبنا الجنوبي، مؤكدا ثقته بالخروج بنتائج مثمرة وإيجابية.

يرافق الزُبيدي في زيارته أعضاء هيئة رئاسة المجلس، اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، وأحمد لملس الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، والدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات المتحدث الرسمي للمجلس، وعمرو البيض عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات.