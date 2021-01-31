شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين حوثيين في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل مواطن وأصيب آخر، الأحد 31 يناير 2021م، برصاص مليشيات الحوثي (المصنفة إرهابيا) في نقطة تابعة لها بأحد الأسواق الشعبية في محافظة ذمار.



وذكرت مصادر محلية، أن عناصر المليشيات الحوثية أطلقت النار على مواطنين اثنين بذريعة رفضهما دفع جبايات إضافية تحت مسمى "ضرائب القات" في نقطة مستحدثة لها بسوق مارية مديرية عنس.

ولفتت المصادر أن إطلاق النار أسفر عن مقتل المواطن "علي جحزر" وإصابة آخر بجروح مختلفة حيث تم نقل الأخير الى المجمع الصحي لتلقي العلاج.