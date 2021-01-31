نقابة المعلمين: 22 معلماً قضوا تحت التعذيب بسجون المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت "نقابة المعلمين اليمنيين"، عن مقتل 22 معلماً تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي المسلحة في الفترة من 21 سبتمبر 2014م إلى نوفمبر 2020م.



وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، في تصريح صحفي، إن أول ضحية للتعذيب حتى الموت في اليمن عقب الانقلاب الحوثي كان من التربويين وهو المعلم "صالح البشري".

وتابع، فئة المعلمين تحتل المرتبة الأولى في الفئات المستهدفة بالتعذيب حتى الموت على أيدي المسلحين الحوثيين بنسبة 16% من الإجمالي الكلي لحالات الوفاة تحت التعذيب في اليمن البالغة 137 حالة.

وتحتل محافظة الحديدة في عدد الوفيات بواقع 4 معلمين، يليها محافظات حجة وصعدة وعمران بعدد ثلاثة في كل منها، ثم صنعاء وذمار وأمانة العاصمة بواقع حالتي وفاة في كل محافظة.

وطالب المسؤول النقابي، بإخلاء سبيل التربويين المحتجزين فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم، وإلى ملاحقة المسؤولين الضالعين في التعذيب على المستوى المحلي والخارجي.