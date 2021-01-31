استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

استشهد مدني وأصيب شقيقه، صباح الاحد 31 يناير/ كانون الثاني 2021، جرَّاء انفجار لغم أرضي في محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، بعد اقل من 24 ساعة على انفجار لغمين آخرين شمال غربي ذات المحافظة.



ووفق مصادر محلية، أنفجر لغم أرضي من مخلفات المليشيا الحوثية "المصنّفة إرهابيا" الطريق الريفي بمنطقة المصفرة بوادي محقن، جنوبي مديرية دمت.

ونتج عن الانفجار استشهاد المواطن "هاني محسن صالح المحقني"، واصابة شقيقة "يونس" بجراح بالغة الخطورة، وفقا لمصدر طبي.

وذكرت المصادر أن الانفجار حدث اثناء توجهما للعمل في احد مزارعهما في وادي محقن