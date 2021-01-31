شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. انفجار دراجة مفخخة قرب جولة سوزوكي ولا إصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

انفجرت دراجة نارية مفخخة ظهر الأحد 31يناير/كانون الثاني 2021م في العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصادر محلية إن الدراجة رُكنت من قبل مجهولين على الطريق الواصلة بين محطة العصيمي وجولة السوزوكي.

ووفق المصادر فإن الدراجة انفجرت لاحقا في المكان دون اي اصابات او خسائر مادية.

وانتشرت قوة من الحزام الأمني في موقع الانفجار وباشرت التحقيق في الحادث.