شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية في الجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، المصنفة إرهابيا، الأحد 31 يناير /كانون الثاني 2021، القصف بنيران أسلحتها الرشاشة على القرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر محلي، إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية في المنطقة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وتستمر مليشيات الحوثي باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، في سياق خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية