وزير الاتصالات يلتقي مع ممثلي مكتب المبعوث الأممي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مروان العلي ومسؤولة الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي إليانا او فشيفا، الوضع الاقتصادي في اليمن والتحديات التي تواجه الحكومة ودورها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن ومنها ما يتعلق بقطاع الاتصالات والانترنت.



وأكد الوزير العوج، على أهمية تحييد القطاعات الإقتصادية عن الصراع ومنها قطاع الإتصالات .. مشيدا بمكتب المبعوث الأممي والدور الذي يلعبه من أجل تحقيق السلام والاستقرار في بلادنا .. مجددا التأكيد على استعداد الحكومة لتسهيل عمل فريق مكتب المبعوث الأممي وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.

من جانبه أكد المسؤول الأممي، مواصلة مكتب المبعوث الأممي جهوده في سبيل إحلال السلام في اليمن .. مثمنا جهود حكومة الكفاءات السياسية في تقديم الخدمات للمواطن اليمني وسعيها لايجاد خطط وبرامج مرتبطة بتحسين معيشة المواطن.