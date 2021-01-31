شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تعلن مصرع قيادي حوثي ومرافقيه في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أعلنت القوات المشتركة، الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2021، مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، أثناء قيادتهم تعزيزات للمليشيا.



وذكرت المشتركة، في بيان لها، أنها أحبطت تحركات وتعزيزات عسكرية للمليشيا الحوثية "المصنّفة إرهابيا"، في قطاع كيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.

وأضاف البيان، أن "القيادي الحوثي إبراهيم الديلمي لقي مصرعه وعدد من مرافقيه، أثناء قيادته تعزيزات حوثية، محاولين اختراق خطوط التماس في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة"