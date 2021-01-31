شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية المشتركة تدك تحصينات المليشيا غرب الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

دكت مدفعية القوات المشتركة بقصف مكثف، اليوم الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2021م، مواقع وتحصينات لمليشيا الحوثي "المصنّفة إرهابياً"، شمال غربي محافظة الضالع.



وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدة المدفعية استهدفت بقصف مكثف عدة مواقع وتحصينات تتمركز فيها المليشيا الحوثية في قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وطبقا للمصدر، حقق القصف إصابات مباسرة في الأهداف الحوثية ودكت أوكارها في قطاع الفاخر الذي يشهد تصعيداً عسكرياً متجدداً للمليشيا منذ أيام.

ولفت المصدر إلى أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد