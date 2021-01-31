نائب وزير التخطيط يلتقي مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن موتينتا تشيموكا.



وجرى خلال اللقاء بحث عددا من القضايا التي قضت توجيهات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بضرورة إعادة النظر فيها وتشمل تصحيح قوائم كشوفات المستفيدين من مشروع المساعدات المالية الذي ينفذه البرنامج ويستهدف الشرائح المجتمعية المحتاجة في عموم مديريات عدن، واستكمال إجراءات الاعفاءات الجمركية الخاصة بالبرنامج.

وأكد باصهيب، على ضرورة إعادة مراجعة كشوفات أسماء المستفيدين من مشروع المساعدات المالية وتصحيح أي اختلالات من أجل ضمان وصول تلك المساعدات إلى المستفيدين المستحقين للتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب .. منوها بحرص وزارة التخطيط على تقديم كافة التسهيلات لبرنامج الأغذية العالمي لتنفيذ برامجه وأنشطته بالشكل المطلوب.

وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع المدير الإقليمي لشركة كومتيد تو جود في منطقة الشرق الأوسط إيمان شوي، آليات نشاط الشركة العاملة في مجال التوظيف العاملين بما فيهم اليمنيين في منظمات الأمم المتحدة.

وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة قيام الشركة بأداء مهامها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بكل شفافية والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والسارية في الجمهورية اليمنية وإتاحة مجال المنافسة أمام المتقدمين للحصول على فرص العمل وفقا للمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها وتتناسب مع فرص العمل المتاحة.