مناقشة أوضاع القطاع التعليمي والتنموي بمديرية حصوين بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، أوضاع القطاع التعليمي، والتحديات التي تواجه التعليم بمديرية حصوين.



واستعرض الاجتماع، الصعوبات التعليمية بالمديرية، والمقترحات والإجراءات لمعالجتها.

وشدد المحافظ، على ضرورة الارتقاء بالقطاع التعليمي في مديرية حصوين والتغلب على الصعوبات، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتطوير التعليم باعتباره أولوية مهمة للتنمية في المحافظة.

وأقر الاجتماع إجراءات لمعالجة مشكلة نقص المعلمين وتوفير المقومات لافتتاح صفوف جديدة للمرحلة الثانوية لاستيعاب الإقبال وتخفيف المعاناة وتقريب المسافات على الطلاب والطالبات.

الى ذلك اطلع المحافظ، من مدير مديرية حصوين، ياسر الأسد، على احتياجات المديرية من المشاريع التنموية والخدمية.

وأوضح المحافظ، أن السلطة المحلية حريصة على تنفيذ المزيد من المشاريع بمختلف مناطق المديرية خلال العام الجاري.