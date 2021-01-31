اجتماع بعدن يناقش الحسابات الختامية للسلطات المحلية في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم اجتماع بوزارة الإدارة المحلية، بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مراجعة وتحليل الحسابات الختامية للسلطات المحلية في المحافظات المحررة للعام المالي ٢٠١٩م، ومستوى تنفيذ البرامج الاستثمارية في الحسابات.



كما تطرق الاجتماع الى خطة الوزارة للنصف الاول من العام المالي ٢٠٢١م ضمن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارات (الخدمة المدنية، التخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية) لإعداد خطة إنفاق شهرية للفترة من يناير ـ يونيو ٢٠٢١م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.

واكد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية عوض مشبح، على ضرورة تصحيح الانحرافات من خلال إبلاغ المحافظات بنتائج التحليل والمراجعة وإظهار الجوانب الايجابية في تحصيل الموارد ورفع كفاءتها، والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن.