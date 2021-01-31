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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون ومزارعون يقيمون أصناف الخيار في ظروف المحميات بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
نظمت محطة البحوث الزراعية بسيئون يوم "حقلي" بمزرعة المحطة في منطقة بالسويري لتقييم أربعة أصناف من محصول الخيار تحت ظروف البيت المحمي ضمن مكون مشروع الجزيرة والخليج.
حيث استعرض المشاركون الخطوات المتبعة في زراعة البيت المحمي ورعاية النباتات وبرنامج الري والتسميد والوقاية التي تم تنفيذها داخل البيت المحمي.
حضر النشاط، أمين عام المجلس المحلي بمديرية تريم المهندس محمد عوض ومدير عام المحطة المهندس عوض علوان ومدير الزراعة بمديرية تريم المهندس أحمد الشاطري وعدد من الباحثين والمهندسين الزراعيين.