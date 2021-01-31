بن حبريش يؤكد على دعم السلطة المحلية للشباب والرياضيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، على دعم الأندية الرياضية، بما يمكنها من الاستفادة من المواهب الشبابية والرياضية لتعزيز وتنشيط القطاع الرياضي.



وشدد بن حبريش خلال لقاءه اليوم، إدارة نادي الريان الرياضي بمديرية ساه، الى أهمية الاستفادة من الامكانيات المتاحة لتطوير النشاط الرياضي.

فيما استعرض رئيس النادي صالح بن كزاب، الأنشطة الرياضية والجهود المبذولة في إنشاء المنشأة الرياضية الجديدة للنادي التي تحتوي على ملاعب لكرة السلة والطائرة ومبنى للإدارة بكلفة 71 مليون ريال بتمويل محلي.

كما تناول اللقاء خطط النادي لتوسيع أنشطته في الألعاب الرياضية والاهتمام بالشباب بالمديرية والصعوبات التي تعترضه.