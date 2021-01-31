محافظ حضرموت يطلع على نشاط إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بالوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي وصحراء حضرموت عمر مبروك باشداده.



واطلع المحافظ البحسني خلال اللقاء على نشاط المكتب خلال العامين المنصرمين، وعلى برامج التأهيل للإدارة والبرامج الإجرائية التي تتضمن تنفيذ النزولات وورش العمل وخلق شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتنفيذ الإدارة لـ 30 برنامج خلال الثلاث السنوات الماضية تم تدريب خلالها 1555 موظف حكومي، وقدم باشداده كتاب توصيف البرامج التدريبية الذي يشمل أبرز البرامج التي يحتاجها الكادر الوظيفي لصقل مهاراته وقدراته، وخطة قيادة المكتب وتطلعاته خلال الأعوام 2021 - 2022.

واشاد محافظ حضرموت بمستوى ما تم إنجازه من برامج تدريبية وتاهيلية لموظفي وادي وصحراء حضرموت، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم تماشياً مع تطورات العصر الحديث، حاثاً قيادة المكتب على مضاعفة الجهود في سبيل الارتقاء بمستوى العمل والتأهل لكوادر المرافق الحكومية.