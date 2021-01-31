البحسني يتفقد المواقع المقترحة لإقامة أسواق شعبية للباعة المتجولين بأحياء المكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، عدداً من المواقع بأحياء مدينة المكلا، المقترحة لإقامة أسواق شعبية فيها، تخدم الباعة المتجولين، بهدف تنظيم وتحسين الشوارع العامة للمدينة.



وتجول المحافظ البحسني، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري، ومدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، ومستشار المحافظ المهندس أحمد السكوتي، تجول بالمواقع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق الشعبية فيها.

حيث تفقد محافظ حضرموت الموقع المخصص للسوق الشعبي في مدينة المكلا، والذي تم تحديده بالدور الثاني للسوق المركزي للأسماك بالمكلا الذي خصص لخدمة الباعة في أحياء الشهيد والحارة والسلام.

كما اطلع المحافظ البحسني، على الموقع المخصص للسوق الشعبي بمنطقة الشرج، والذي خصص في الموقع الخلفي للسوق المركزي للأسماك بالشرجوبمحاذاة البحر، موجهاً بإزالة العوائق ليكون الموقع مهيأ للمستفيدين من السوق الشعبي، وتوسعة سوق الأسماك بعمق 5 متر في البحر وبطول 200 متر، لتوسعة سوق الأسماك الحالي، وإقامة سوق شعبي للباعة.

وتعرف محافظ حضرموت على الموقع المخصص للسوق الشعبي بمنطقة فوة والذي تم تحديده بالساحة العامة لمكتب الأشغال بمنطقة المساكن بفوة، ووجه بسرعة تجهيزه وترتيبه وافتتاحه خلال الأسبوع القادم.

كما زار المحافظ عدداً من المواقع المقترحة لإقامة السوق الشعبي لأحياء منطقة ديس المكلا، موجهاً بسرعة اختيار الموقع الأفضل والإنسب والإعلان عنه وتجهيزه لخدمة الباعة المتجولين.

وشدد محافظ حضرموت على سرعة تجهيز هذه المواقع وتأهيلها، على أن تنظم بشكل ملائم وحضاري وإدخال الخدمات اللازمة لها، مؤكداً أن السلطة المحلية حرصت على اختيار مواقع مناسبة وسط المدينة، لخدمة الباعة المتجولين، على ان يتم تخديمها وإنارتها لتخدم الباعة وتنظم بشكل لائق وجميل.