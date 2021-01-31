شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى الغيلة بالبيضاء يتسلم أجهزة طبية حديثة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم مستشفى الغيلة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، أجهزة طبية حديثة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني.



وشملت الأجهزة الطبية المقدمة جهاز فحص الدم العام (سي بي سي)، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة ورفوف أدراج خشبية، وأنابيب زجاجية، وغيرها.

وثمن مدير عام مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فاير الوحيشي الدعم النوعي المقدم للخدمات الصحية اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة .. لافتاً إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة ستسهم في أحداث نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.