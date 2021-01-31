الحوثي ينشر أفكاره المسمومة في مختلف مساجد إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

تواصل مليشيا الحوثي استخدام المساجد لنشر أفكارها الطائفية والمسمومة في محافظة إب وسط اليمن.



وقال شهود عيان، إن مليشيا الحوثي فرضت ترديد شعارات المليشيا قبل خطبة الجمعة وبعد الإنتهاء منها في جامع البر بمدينة إب.

ويعد جامع البر من أهم الجوامع الرئيسية بمحافظة إب وأوسعها ويقع في قلب مدينة إب.

وبحسب الشهود، فإن المليشيا تمنع مؤذن الجامع من إقامة الصلاة عقب انتهاء الخطبة إلا بعد أن يتم تأدية شعار مليشيا الحوثي.

ولم تكتف المليشيا بفرض الخطباء وترديد شعارات الصرخة الحوثية، بل أنها أحتلت مبنى من ملحقات الجامع ويجري فيه الصلاة ضمن ملحقات جامع البر.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المليشيا تقيم في المصلى الملحق بالجامع دوراتها الطائفية فيه.

ورفعت المليشيا شعارها على منارة الجامع وسط إستياء واسع من المواطنين ومرتادي الجامع.

وفي بقية مساجد مدينة إب، وبقية مديريات المحافظة، أفادت مصادر متطابقة عن حملات عدة في مختلف مساجد المديريات لفرض خطباء من مليشيا الحوثي لنشر أفكارها وخطابها القائم على المذهبية وتمزيق النسيج الإجتماعي