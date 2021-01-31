شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد بن بريك: جماعة الإخوان تضم لصفوفها عناصر من القاعدة وداعش وتحارب تحت مظلة الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك أنهم رفضوا كل محاولات الحوثيين للتفاوض معهم وحشر التحالف في زاوية موضحا أنهم شركاء حرب مع التحالف وسيظلوا علي العهد وأنهم ينتظرون من التحالف رد الدين ودعمهم ومساندتهم في تحرير واستقلال أرضهم ،



وأشار إلي أنهم يحاربون الإرهاب والتطرف بكافة صورة المتمثل في جماعة الإخوان " حزب الإصلاح " الذي اتخذ عناصر من القاعدة وداعش وتحارب الجنوب تحت مظلة الشرعية ،

كما صرح بأن هناك زيارات دولية ورسمية لعدد من الدول علي رأسها روسيا وأمريكا وبريطانيا لمناقشة القضية الجنوبية ووعد الشعب الجنوبي بإن استعادة الدولة ستكون أسرع مما يتخيله البعض