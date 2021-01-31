شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يظهر في موسكو بعد تداول أنباء عن استقالته من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

غادر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ابو ظبي في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى موسكو تلبية لدعوة وجهت إليه من حكومة جمهورية روسيا الاتحادية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس القائد والوفد المرافق له خلال زيارته بعددٍ من المسؤولين الروس في الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب (الدوما)، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة والمؤسسات العلمية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، بما يلبي التطلعات المشروعة لشعبنا الجنوبي.

يرافق الرئيس الزُبيدي في زيارته أعضاء هيئة رئاسة المجلس، اللواء أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، وأحمد لملس الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، والدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعلي الكثيري نائب رئيس وحدة شؤون المفاوضات المتحدث الرسمي للمجلس، وعمرو البيض عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات.

وتحدثت انباء ،غير رسمية، خلال الايام الماضية عن استقالة لملس من منصب محافظ عدن، ولم يصدر نفي او تاكيد رسمي بذلك.