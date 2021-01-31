شكرا لبحثكم عن خبر كيف يمكنك الحصول على الجنسية الاماراتية .. شروط جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت الإمارات للتعديلات القانونية الجديدة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن منح الجنسية الإماراتية وجوازات السفر عدداً من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة محددة للجنسية.

ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لـ عقار في دولة الإمارات، كما يشترط لمنح الجنسية لـ الأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية وألا تقل خبرته عن 10 سنوات إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة

وفي فئة العلماء يشترط أن يكون باحثاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص وألا تقل خبرته عن 10 سنوات وأن تكون لديه إسهامات علمية كالفوز بجائزة علمية مرموقة أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط لـ المخترعين الحصول على براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد

ويشترط في فئة المثقفين و الفنانين و الموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة