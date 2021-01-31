شكرا لبحثكم عن خبر سقوط نحو 60 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار محطة غاز في البيضاء وسط اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفع عدد ضحايا انفجار محطة الغاز الذي وقع مساء السبت، وسط مدينة البيضاء، إلى 62 بين قتيل وجريح.
وأكد الدفاع المدني بمحافظة البيضاء التابع لمليشيا الحوثي، أن الانفجار اسفر عن مقتل مواطنين إثنين وإصابة أكثر من 60 آخرين 20 منهم حالتهم خطيرة .
وأوضح في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الحادث وقع إثر انفجار خزانين لمحطة تعبئة مادة الغاز المنزلي، في الشارع العام بمدينة البيضاء.
وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البيضاء العقيد الركن عزيز محمد الماوري أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار في المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحطة إلى جانب تضرر السيارات المتواجدة في موقع الحادث.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تقوم حالياً بجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.
ومساء السبت، انفجرت إحدى محطات تعبئة الغاز، في مدينة البيضاء (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار المروع لمحطة تعبئة الغاز وسط المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط نحو 60 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار محطة غاز في البيضاء وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.