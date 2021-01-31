شكرا لبحثكم عن خبر سقوط نحو 60 شخصا بين قتيل وجريح بانفجار محطة غاز في البيضاء وسط اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفع عدد ضحايا انفجار محطة الغاز الذي وقع مساء السبت، وسط مدينة البيضاء، إلى 62 بين قتيل وجريح.

وأكد الدفاع المدني بمحافظة البيضاء التابع لمليشيا الحوثي، أن الانفجار اسفر عن مقتل مواطنين إثنين وإصابة أكثر من 60 آخرين 20 منهم حالتهم خطيرة .

وأوضح في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الحادث وقع إثر انفجار خزانين لمحطة تعبئة مادة الغاز المنزلي، في الشارع العام بمدينة البيضاء.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البيضاء العقيد الركن عزيز محمد الماوري أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق هائل تسبب بأضرار في المحال التجارية والمنشآت والممتلكات والمنازل المجاورة للمحطة إلى جانب تضرر السيارات المتواجدة في موقع الحادث.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن تقوم حالياً بجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.

ومساء السبت، انفجرت إحدى محطات تعبئة الغاز، في مدينة البيضاء (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار المروع لمحطة تعبئة الغاز وسط المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.