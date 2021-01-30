باعبود يبحث مع المدير العام التنفيذي لشركة فيتول العالمية تعزيز العلاقات التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، عبر تقنية الإتصال المرئي مع المدير العام التنفيذي لشركة فيتول العالمية عيسى عبدالرحيم، سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الوزارة والشركة، التي تعتبر إحدى الشركات النفطية العالمية الرائدة في مجال تجارة النفط.



وفي اللقاء، أكد وزير النفط والمعادن، حرص الوزارة على تشجيع الشركات النفطية العالمية وتوفير الفرص الملائمة للإستثمار في الجمهورية اليمنية كون قطاع النفط والغاز يعتبر إحدى القطاعات الواعدة والذي يحتاج الى دخول مثل تلك الشركات المؤهلة للمساهمة في التطوير والتنمية .. لافتاً إلى تطلع الوزارة لتوسيع نطاق التعاون مع الشركات المؤهلة خصوصاً في مجال تحديث وتطوير مصفاة عدن وميناء النشيمة البترولي واللذان يعتبران إحدى أهم المشاريع الإستراتيجية التي تأتي ضمن أهم الأولويات والأهداف التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وتطرق الوزير باعبود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة العليا والحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن للعمل على تحسين آليات استيراد المشتقات النفطية لضمان توفيرها بشكل سلس في السوق المحلية وذلك لما يخدم المواطنيين.

من جانبه أبدى مدير عام شركة فيتول العالمية استعداد الشركة واهتمامها بالعمل على ترجمة توجهات الوزارة وتموين السوق المحلية وتوسيع وتطوير علاقة التعاون لما يصب في خدمة المجتمع اليمني .

حضر اللقاء مدير تطوير الأعمال حمد المشايخي ورئيس اللجنة الفنية للتسويق محمد جمال.