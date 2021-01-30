مستشفى طب العيون بمأرب يتسلم أحدث جهاز للتشخيص البصري من مركز الملك سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب احدث جهاز للتشخيص البصري وامراض العيون (OCT)، مقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لتعزيز الخدمات الطبية المجانية التي يقدمها المستشفى للمرضى ودوره في مكافحة العمى وامراض العيون المختلفة.



اوضحت اخصائية طب العيون في المستشفى الدكتورة سحر المسمري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذا الجهاز سيسهم في الإرتقاء باداء المستشفى الذي تديره مؤسسة البصر الخيرية العالمية وسيحدث تغيير جذري في مفاهيم وعلاج كثير من امراض العيون، لتميزه بالدقة العالية والسرعة الفائقة في مجال التصوير المقطعي ذي التوافق البصري، واعطاء صوراً ثلاثية الأبعاد لأجزاء العين ، سيمكن الأطباء من تقييم الأقسام الأمامية والخلفية للعين، وكذا تقييم وقياس أبعاد وسماكة الأنسجة المختلفة في أجزاء العين.

وأشارت الدكتورة المسمري إلى أنه وصول مع الجهاز فريق طبي متخصص سوري للعمل في المستشفى الذي يقدم خدماته مجاناً بدءً من الفحوصات وانتهاء بالعمليات الجراحية وتقديم الادوية والنظارات الطبية و الشمسية.