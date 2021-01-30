جلسة توعوية في شبوة تناقش حقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت جلسة توعوية نظمها اليوم المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع إتحاد نساء اليمن، الاستحقاقات الدستورية والقانونية للنساء التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية التى تعزز من دور المرأة ومكانتها في بناء اليمن الجديد.



وتطرقت الندوة التي شارك فيها 27 من القيادات النسوية بالمحافظة إلى النصـوص التي شملتها مسودة الدستور ومخرجات الحوار المتعلقة بتنمية المـرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا عبر منظومة متكاملة من الرعاية التعليمية والصحيـة، ما يرفع عن المرأة حالة الظلم والإقصاء والتهميش التي عانت منه على مدى عقود.

وأكد المشاركات على ضرورة تبني برامج عالية الجودة على كافة المستويات لتأهيل المرأة لنيل استحقاقاتها المنصوص عليها في مخرجات الحوار ومسودة الدستور بما في ذلك ضرورة إشراكها في مراحل التحول المؤسسي إلى الشكل الاتحادي للدولة.

إلى ذلك، نظم المكتب الفني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالشراكة مع شبكة مبادرات عدن، فعالية لإحياء الذكرى السابعة لإعلان مخرجات الحوار الوطني، تحت شعار "القضية الجنوبية وعدالتها واستحقاقها على ضوء مخرجات الحوار الوطني ودستور اليمن الاتحادي واتفاق الرياض" .

وأكد مسؤول المشاركة المجتمعية في المكتب الفني أيمن الحداد أن الفعالية تهدف إلى إحياء روح مؤتمر الحوار ومخرجاته العظيمة، وخلق الزخم حولها، والتأكيد على عدالة القضية الجنوبية واستحقاقاتها وربطها باتفاقية الرياض.

تخلل الفعالية مداخلات أكدت على عدالة القضية الجنوبية وحلها على ضوء مخرجات الحوار ودستور اليمن الاتحادي واتفاق الرياض .. مشددة على الالتفاف الشعبي حول مشروع اليمن الاتحادي، وأهمية أن تضطلع النخب اليمنية من كل الأطراف بدورها في سرعة تطبيق هذه المخرجات والاتفاقات.