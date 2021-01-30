وزارة الاعلام والثقافة والسياحة وتلفزيون عدن ينعوا الإعلامي وجدي أنور محمد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة وقناة عدن، اليوم، كبير المصورين بقناة عدن الفضائية وجدي أنور محمد الذي وآفته المنية في العاصمة المؤقتة عدن اثر مرض عضال ألم به .



وأكد بيان النعي الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن الوسط الإعلامي في اليمن فقد برحيل الزميل وجدي أنور أحد أبرز الإعلاميين الذين تركوا بصمة عبر شاشة قناة عدن .. منوهاً بإسهامات الفقيد التي استمرت أكثر من أربعين عاماً تميزت بالعطاء والإبداع والتفاني .

وأشار إلى أن الفقيد كان حاضراً في كل الفعاليات وتتلمذ على يديه الكثير من الإعلاميين الشباب الذين كان ملهماً وموجهاً لهم حيث حاز الفقيد على عدد من الشهادات التقديرية المحلية والعربية في مجال التصوير الاخبار والاحداث التي مرت بها البلد والبرامج والاعمال الدرامية في القناة .

عبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .