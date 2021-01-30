شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يسلم ادوات المهنة للمستفيدات من مشروع "بذرة أمان" ويوزع سلال غذائية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أدوات المهنة للمستفيدات بمحافظة مأرب في مجالات الخياطة، والتصوير، وصنع المعجنات، و صنع العطور والبخور، وذلك ضمن مشروع (بذرة أمان).



واستهدف المشروع دعم أكثر من 300 يتيم على الأقل في أربع محافظات وهي مأرب، والجوف، وصنعاء، والبيضاء.

كما وزع المركز، 1300 سلة غذائية للنازحين من محافظه الجوف إلى منطقه الريان في مأرب، استفاد منها 7,800 فرد.