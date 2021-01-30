اختتام دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في مدينة عتق بمحافظة شبوة، دورة تدريبية في الاسعافات الاولية لخمسة وعشرين من معلمات مدارس المدينة، والمتخصصات في مجال الصحة المدرسية .



وتلقت المشاركات في الدورة التي نظمها فرع جمعية الهلال الاحمر اليمني بالمحافظة بدعم من الصليب الاحمر النرويجي لمدة ثلاثة ايام حزمة من المعلومات الاساسية عن مختلف انواع الاسعافات الاولية وكيفية تقديم خدماتها للحالات المرضية الطارئة والمفاجئة داخل الحرم المدرسي وخارجه .

وفي اختتام الدورة شدد الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ومدير عام مكتب التربية التعليم بالمحافظة سالم حنش، على ضرورة اعادة تفعيل انشطة الصحة المدرسية في كافة مدارس التعليم العام بالمحافظة لأهميتها للطلاب .

حضر الإختتام مدير فرع الجمعية بالمحافظة عوض الحامد .