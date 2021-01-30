الارياني: مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة وحرمتها من حقوقها واقتادتها لسجون سرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، بادانة منظمة العفو الدولية لقيام مليشيا الحوثي الارهابية بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي والتمييزي.



واوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان جرائم مليشيا الحوثي الارهابية بحق النساء في مناطق سيطرتها لم تقتصر على منعهن من العمل في المطاعم، بل نهب مرتباتهن وحرمانهن من العمل في غالبية القطاعات الحكومية، وتدمير القطاع الخاص ومعه آلاف فرص العمل، والدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر.

وأشار الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي مارست التمييز بحق المرأة في مناطق سيطرتها وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية، واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم المساس بالمرأة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة بادانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق النساء والتي وثقتها المنظمات الحقوقية وشهادات ناجيات من السجون السرية واكدها تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر مؤخرا .