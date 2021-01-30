اختتام الحملة الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الحملة الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن برنامج "نبض السعودية".



واوضح المركز، ان الفريق الطبي، تمكن من إجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجا في محافظة حضرموت.