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اختتام الحملة الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال بالمكلا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الحملة الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، الحملة الطبية التطوعية الخامسة لجراحة القلب المفتوح للأطفال التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن برنامج "نبض ".

 

واوضح المركز، ان الفريق الطبي، تمكن من إجراء 33 عملية جراحية، منها 17 جراحة قلب مفتوح و16 قسطرة قلبية دون وقوع مضاعفات ، استفاد منها الأطفال من العائلات الأكثر احتياجا في محافظة حضرموت.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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