منتخب دار سعد يحرز بطولة العاب القوى لمدارس التعليم الثانوي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز منتخب مديرية دار سعد بطولة العاب القوى لمدارس التعليم الثانوي بالعاصمة المؤقتة عدن التي نظمها مكتب التربية والتعليم في إطار الخطة العامة لإدارة الأنشطة المدرسية لعام 2021م بالتنسيق مع إتحاد ألعاب القوى بعدن على مضمار الفقيد العولقي باستاد 22 مايو بالشيخ عثمان.



وحقق منتخب مديرية دار سعد المركز الاول برصيد 3 ميداليات ذهبية و3 فضية وميدالية برونزية وجاء منتخب مديرية صيرة في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضيتين و برونزيتين و منتخب مديرية المنصورة في المركز الثالث برصيد ذهبيتين و فضيتين وبرونزية .

وعقب انتهاء فعاليات البطولة كرم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر مستشار وزير الشباب والرياضة محمود عبيد ورئيس اتحاد ألعاب القوى بعدن بدر صالح الفرق والعدائين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات الملونة .