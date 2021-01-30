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التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، إعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بإتجاه الأراضي .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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