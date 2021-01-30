مساعدات دولة الإمارات تتدفق على الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يستمر تدفّق مساعدات دولة الإمارات إلى الساحل الغربي لليمن، عبر ذراعها الإنساني هيٸة الهلال الأحمر التي سيرت قوافل المساعدات الإغاثية علی مديريات الساحل الغربي المحررة في محافظتي تعز والحديدة. ووزّعت القوافل 2300 سلة غذاٸية متكاملة ما يعادل 64 طناً شملت مخيمات النازحين في الوعرة والعليلي والأحواش بمديرية الخوخة، ومخيم الحيمة بمديرية التحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة.



بدورهم، أعرب المستفيدون، عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات وما تقوم به من جهود إنسانية راٸدة في شتی المجالات الخدمية، مشيدين بدور هيٸة الهلال الأحمر الإنساني البارز وجهودها المستمرّة في إيصال المعونات الغذاٸية إلی مناطقهم لترفع المعاناة عن كاهلهم وتعينهم علی أعباء الحياة المعيشية الصعبة.

ويأتي تدفق المساعدات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي جعلت جل اهتمامها بناء الإنسان وترسيخ دعاٸم الإنسانية في العالم والسعي من أجل تحقيق الرسالة السامية التي تأسست لأجلها هيٸة الهلال الأحمر التي أصبحت رافداً إنسانياً محورياً في العالم من خلال إغاثة الملهوف ومساعدة المعدمين والأيتام والمحتاجين.