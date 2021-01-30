وصول طائرة الخطوط اليمنية الجديدة إلى مطار سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - وصلت إلى مطار سيئون الدولي، السبت، الطائرة التي انضمت مؤخراً الى أسطول طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية بهدف توسيع وزيادة محطات الطيران لتلبية احتياجات المسافرين وخاصة في الخطوط المتوسطة.



وتتسع الطائرة وهي من طراز A320-232 ايرباص ذات الحجم المتوسط؛ الى 180 راكبا وحمولة 10 أطنان وأطلق عليها " سيئون " وتعد من أكبر الطائرات التابعة لليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



والثلاثاء، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط اليمنية الكابتن أحمد العلواني في مؤتمر صحفي بعدن، إن انضمام الطائرة يأتي في إطار عملية التحديث والتطوير لأسطول الشركة، بما يؤهلها للمنافسة في سوق الطيران الدولي.



وأضاف، أن انضمام هذه الطائرة سيحدث نقلة نوعية وسيسهم في رفع وتيرة العمل والمرونة وتلبية احتياجات العملاء وتحديث اسطول النقل الجوي وتوسيع مساره الاقليمي لخطوط الشركة ضمن القارة الآسيوية والإفريقية .



واستعرض الكابتن العلواني، سير الإجراءات الفنية ومسار الوثائق المتعلقة بالمزايا والجوانب المهنية وتأمين السلامة الملاحية للطائرة من قبل شركة ألمانية متخصصة في مجال الطيران المدني، معلناً عن رفد الشركة بطائرة حديثة خلال هذا العام.

