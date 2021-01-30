شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة طبية سعودية تجري 16 عملية جراحية قلب مفتوح للأطفال بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجرتها الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة المكلا، خلال ثلاثة ايام 16 عملية جراحية.



وتوزعت عمليات الحملة التي تأتي ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، على 9 جراحات قلب مفتوح و 7 عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح دون وقوع مضاعفات تذكر.

وتتضمن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري إجراء عدد من العمليات الجراحية والقسطرة في مجال القلب المفتوح يستفيد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف فريق طبي سعودي.