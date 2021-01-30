وزير الأوقاف والإرشاد يوجه بإعادة ترميم معهد الامام البيحاني بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، باتخاذ الاجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والسعي الحثيث لإعادة ترميم واستئناف العملية التعليمية بمعهد الامام البيحاني بالعاصمة المؤقتة عدن.



واطلع وزير الأوقاف والإرشاد، ، ومعه وكيلا الوزارة الدكتور مختار الرباش ، ومحمد مشدود ، ومدير التحفيظ معين آل ترك، على حجم الاضرار وآثار الدمار التي تعرض لها معهد الامام البيحاني اثر الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأستمع الوزير شبيبة، من عميد معهد الإرشاد الشيخ كمال با هرمز ، الى الصعوبات التي تواجه عمل المعهد وأهم الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لإعادة فاعلية الرسالة الدينية التي كان يقوم بها المعهد بعدن والاستفادة القصوى من هذا الصرح العلمي التنويري.