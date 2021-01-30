اللجنة الأمنية بتعز تناقش الخطط العسكرية والامنية للعام الجديد 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة تعز في إجتماعها الدوري اليوم السبت، برئاسة محافظ المحافظة، نبيل شمسان، المستجدات الأمنية والعسكرية والخطط المتعلقة بالعام الجديد 2021م.



وفي الإجتماع، أكد المحافظ شمسان على أهمية ترتيب الاولويات المتعلقة بخطط الاداء لما فيه تثبيت الامن والاستقرار والتغلب على المعوقات وتجاوز السلبيات للعام المنصرم بحيث يتم تحقيق مؤشرات ملموسة في مختلف الجوانب العسكرية والامنية .. مشدداً على ضرورة رفع وتيرة التعاون والتنسيق بين الالوية العسكرية والأجهزة الامنية لتنفيذ مقررات اللجنة الأمنية الهادفة الى معالجة الاشكالات وإنهاء المظاهر السلبية والتركيز على حشد الجهود لاستكمال التحرير وفك الحصار الجائر وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة في الامن والاستقرار وتجاوز المعاناة الانسانية الناجمة عن استمرار الحرب وإفرازاتها.

من جهته أكد قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل أن العام المنصرم كان موجعا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران حيث تكبدت خسائر فادحة في الارواح منها قيادات ميدانية مهمة وتدمير عشرات المعدات العسكرية .. مشيرا الى مخرجات المؤتمر السنوي للجيش الوطني وتدشين فعاليات العام القتالي الجديد بروح معنوية وانضباطية عالية حيث تم تقييم مستوى تنفيذ الخطط للعام المنصرم والتركيز على تعزيز الايجابيات وتجاوز السلبيات لما فيه استكمال عملية التحرير ودحر المليشيات الإرهابية .