البكري يوجه بمساعدة عاجلة للمعلق الرياضي محمد يسلم البرعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الشباب الأستاذ نايف البكري، بالمعلق الرياضي محمد يسلم البرعي الذي يعد حالة فريدة في الإعلام الرياضي في بلادنا،والتعليق الرياضي الإذاعي خصوصا.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير مع المعلق البرعي للاطمئنان على صحته بعد إصابته بوعكة صحية ، مشيدا بالمسيرة العملية المتميزة التي نتج عنها اكثر من الف حلقة إذاعية رياضية عبر إذاعة عدن، اضافة الى التعليق على المباريات والأنشطة الرياضية من مختلف الملاعب في الجمهورية.

ووجه الوزير البكري بصرف مساعدة عاجلة للتخفيف من معاناة البرعي .

وقال الوزير البكري إن الوزارة لن تألوا جهدا في دعم ومساندة الشباب والرياضين في مختلف المحافظات اليمنية.