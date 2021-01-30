بدء فعاليات الدورة الثالثة لمكافحة العدوى بمراكز العزل في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة في مجال مكافحة العدوى للمشتغلين في مراكز العزل بعدن والتي تنظمها إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، الى اكساب 25 مشاركاً مهارات نظرية وعملية في مجال مكافحة العدوى وتطبيق وسائل الحماية ومبادئ السيطرة على الأمراض الوبائية والتخلص من النفايات واحتياطات العزل وتقييم المخاطر وكيفية تطبيق سياسة غسل اليدين.

وحث مدير إدارة ضبط الجودة بوزارة الصحة الدكتور امين سليمان ومحمد إسكندر من منظمة الصحة العالمية، المشاركين الاستفادة من مخرجات الدورة والمساهمة في الحد من انتشار العدوى..مشددين على ضرورة التقيد بالبروتوكولات الخاصة بمكافحة العدوى لتجنب حدوث اي مضاعفات والتقليل من مخاطر الاصابه بها.