وصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية الجديدة الى مطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت الى مطار سيئون الدولي، طائرة نوع إيرباص التي انضمت مؤخراً الى أسطول طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية بهدف توسيع وزيادة محطات الطيران لتلبية احتياجات المسافرين وخاصة في الخطوط المتوسطة .



وتتسع الطائرة ذات الحجم المتوسط الى 180 راكبا وحمولة 10 أطنان وأطلق عليها " سيئون " وتعد من أكبر الطائرات التابعة لليمنية حيث صعد الى سلم الطائرة لإستقبال الواصلين مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير عام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء علي السقاف ومدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير ومديرة مكتب اليمنية بسيئون كفاح عبد الله عمر وعدد من المسئولين في مكتب اليمنية ومطار سيئون الدولي والمكونات المجتمعية .

وأجريت للطائرة مراسم الاستقبال المعتادة وقدمت زهرات وبراعم إحدى رياض الاطفال تحيه ورود وأزهار لطاقم الطائرة والمسافرين الواصلين وعرضت رقصة شعبية لإحدى فرق الرقص الشعبي فرحة وابتهاجا بهذا الانجاز الذي يضاف الى جملة انجازات شركة الطيران الوطنية .